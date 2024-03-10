البطولة الإحترافية.. الرجاء يواصل مطاردة الجيش بفوز ثمين أمام الفتح الرياضي

فاز الرجاء الرياضي على مضيفه الفتح الرياضي بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من البطولة الإحترافية.

وسجل مهدي موهوب المهدي موهوب الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 28.

ورفع الرجاء الرياضي بهذا الفوز رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الفتح عند 38 نقطة في المركز الثالث.

ويبتعد الرجاء الرياضي بفارق نقطة واحدة فقط عن الجيش الملكي الذي يتصدر الترتيب.

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