الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا أمام سيلتا فيغو

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا أمام سيلتا فيغو

2024-03-10 / 19:38
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فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل لا شيء، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

سجل فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجير هدفان لريال مدريد، فيما سجل كارلوس دومينيجيز الثالث بالخطأ في مرماه، وختم البديل أردا جولر الأهداف بالرابع.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 22 نقطة في المركز الـ17.

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