مصرع شاب مغربي إثر محاولة للتسلل سباحة لسبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

لقي شاب مغربي مصرعه غرقا ، أمس السبت ، أثناء محاولته التسلل سباحة إلى سبتة المحتلة عبر شاطئ “بنزو”.

وقالت صحيفة “إل فارو” المحلية، ان الضحية كان ضمن مجموعة مكونة من خمسة أشخاص، سبحوا من قرية “بليونش” المحادية لسبتة المحتلة، بهدف الوصول إلى رمال شاطئ “بنزو”، مستغلين سوء الأحوال الجوية حيث تمكن أربعة منهم من الوصول الى الثغر المحتل في حالة صحية صعبة فيما بقي الضحية عالقا بين الأمواج .

وقد تدخلت عناصر الحرس المدني الإسباني، التي قامت بتحديد مكان وجود جثة الشاب الهالك، إلى غاية وصول فرقة “GEAS”، التي شرع عناصرها في عملية انتشال الجثة.

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