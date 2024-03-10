التعادل يحسم قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل بهدف لمثله موقعة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي في ملعب أنفيلد رود، مساء اليوم الأحد، لحساب مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي.

غلب طابع الإثارة والتشويق على المباراة التي عرفت محاولات عديدة من كلا الفريقين منذ الأنفاس الأولى، ونجح السيتي في فض عذرية الشباك بهدف حمل توقيع المدافع جون ستونز، بعد ركنية مميزة من زميله البلجيكي كيفين دي بروين على القائم القريب، عند الدقيقة 23.

وحاول رجال الألماني يورجن كلوب إعادة الأمور لنصابها في بقية دقائق الشوط الأول، لكن الأمور ظلت على حالها، ليخرج السيتي من ملعب أنفيلد للاستراحة متقدماً بهدف.

ولم تمر دقائق كثيرة من الشوط الثاني حتى وقع الحارس البرازيلي إيدرسون موراييش في المحظور بالتسبب في ركلة جزاء لمصلحة متصدر الجدول بعد عرقلة داروين نونيز.

وانبرى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لركلة الجزاء ليترجمها بنجاح إلى هدف التعديل عند الدقيقة 50.

واستمرت المحاولات من كلا الجانبين حتى وصل الوقت المبدد الذي بلغت فيه الإثارة ذروتها، ليهز ليفربول الشباك بهدف غير شرعي لم يرتق للوح النتيجة، قبل أن يطالب محمد صلاح بالحصول على ركلة جزاء، دون أن يحتسب الحكم أي شيء لمصلحة الريدز.

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