رسميــــا المغرب يعلن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، ستكون يوم الثلاثاء 12 مارس .

وذكر بلاغ للوزارة، أنها “راقبت هلال شهر رمضان لعام 1445هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 شعبان الموافق ل10 مارس 2024 م، واتصلت بنظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤية الهلال”.

وعليه، يضيف بلاغ الوزارة، فإن يوم غد الاثنين هو المكمل للثلاثين من شعبان، وأن الأول من شهر رمضان المبارك، سيكون بعد غد الثلاثاء 12 مارس 2024.

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