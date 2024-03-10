غدا الاثنين غرة رمضان الأبرك في عدد من الدول العربية

2024-03-10 / 18:04
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هبة بريس -

أعلنت عدد من الدول العربية أن غرة شهر رمضان الأبرك لعام 1445 هـ ستكون يوم الاثنين 11 مارس الموافق للحادي عشر من شهر مارس 2024.

وهكذا ذكر بيان للديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت مساء الأحد، أن الاثنين الموافق 11 مارس 2024، هو غرة شهر رمضان لهذا العام 1445هـ.
وأكدت دار الافتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر رمضان لهذا العام وثبت لها ثبوتا شرعيا أن يوم غد الاثنين هو غرة الشهر الفضيل.

وفي فلسطين أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت هيئة الرؤية الشرعية في كل من مملكة البحرين والكويت أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الدولتين وفي الامارات أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان أن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد .

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم غد الاثنين الموافق ل 11 من مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1445 ه.
وأعلنت كل من دار الافتاء في لبنان ووزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية والمجلس العلمي الفقهي في سوريا وديوان الوقف السني في العراق ، أن يوم غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في هذه الدول.

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