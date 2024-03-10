وسط مطالبات بـ”اعتقاله”.. رئيس إسرائيل يفتتح متحفا للهولوكوست

هبة بريس _ وكالات

افتتح ملك هولندا، فيليم ألكساندر، رسميا أول متحف للمحرقة في البلاد، الأحد، فيما تظاهر محتجون غاضبون من الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ضد الرئيس الإسرائيلي الذي ألقى كلمة في الحفل.

واعتبر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أن إنشاء المتحف، في أمستردام، يبعث بـ”رسالة واضحة وقوية: تذكروا، تذكروا الفظائع التي ولدت من الكراهية ومعاداة السامية والعنصرية ولا تسمحوا لها أبدا بالازدهار مرة أخرى”، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف هرتسوغ: “لسوء الحظ… الكراهية ومعاداة السامية تزدهران في الوقت الحالي بجميع أنحاء العالم وعلينا محاربتهما معا”، ودعا إلى “العودة الفورية والآمنة” للرهائن الذين احتجزوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، وحث الحاضرين على “الصلاة من أجل السلام”.

وقال الملك خلال تجمع في كنيس قريب، حضره أيضا ناجون هولنديون من المحرقة: “يظهر لنا هذا المتحف العواقب المدمرة التي يمكن أن تترتب على معاداة السامية”.

وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد، جرت احتجاجات على مشاركة هرتسوغ، نظمتها مجموعات بعضها يهودي للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتجمع المئات وهم يلوحون بالأعلام واللافتات الفلسطينية ويهتفون “لن يحدث هذا مرة أخرى الآن”، في إشارة إلى اعتقادهم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

والاحتجاجات قادتها جماعة يهودية محلية تطالب باعتقال الرئيس الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفق تايمز أوف إسرائيل.

وقالت جماعة مناهضة للصهيونية في منشور على “إكس” عشية الافتتاح إنها قدمت بلاغا ضد هرتسوغ في المحكمة الجنائية الدولية والشرطة الهولندية تتهمه فيه بـ”ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني”.

وقال متظاهرة تدعى إستيل حضرت احتجاج الأحد: “هناك مكان واحد يليق به (هرتسوغ) هو المحكمة الجنائية الدولية”.

وعلق المتظاهرون لافتات على أعمدة الإنارة على طول الطريق كتب عليها “انعطف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفتح متحف المحرقة، الواقع وسط الحي اليهودي في أمستردام، أبوابه أمام الجمهور، الاثنين، بعد مرور نحو 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويعرض 2500 قطعة تتعلق بالمحرقة، لم يعرض الكثير منها من قبل على الملأ، وفق فرانس برس.

وقبل الحرب والاحتلال النازي، كانت هولندا موطنا لجالية يهودية تناهز 140 ألف شخص، يتركزون بشكل رئيسي في أمستردام. وبحلول الوقت الذي انتهت فيه المحرقة، يقدر أن نحو 75 في المئة من أبناء الجالية قد قُتلوا.

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