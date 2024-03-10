تازة.. إيقاف أربعيني حاول هتك طفل قاصر و فتاة تعاني الإعاقة

هبة بريس _ ع المحباوي

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الامن الوطني بتازة وفي ظرف قياسي من إيقاف شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلق بمحاولتين لممارسة الجنس على طفل قاصر، وطفلة تعاني إعاقة ذهنية.

وحسب مصدر “ هبة بريس”، فإن الموقوف اعترف بالمنسوب إليه في محضر رسمي أثناء الإستماع إليه، أنه حاول ممارسة الجنس على الطفل القاصر دون أن يفلح ذلك ، وكذلك اعترافه بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني إعاقة دهنية ، حيث تم ضبطه متلبسا بهتك عرضها .

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على العدالة بالمنسوب إليه.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية بتازة، بهدف القضاء على جميع أنواع الجرائم .

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