خلاف بين رئيس تحرير جزائري و صحفي مغربي يخيم بظلاله على قناة “ميدي 1 تيفي”

2024-03-10 / 16:17
23
هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

يبدو أن التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الجزائرية ، خيم بظلاله على قناة “ميدي 1 تيفي “إثر خلاف نشب بين رئيس تحرير يحمل الجنسية الجزائرية وصحفي مغربي ادعى تعرضه لاعتداء .

وبخصوص تفاصيل القضية التي يرتقب أن تكون لها تبعات وامتدادات، فان رئيس التحرير بقناة “ميدي 1 تيفي ” الجزائري هشام طبجون، صب جام غضبه على صحافي شاب يدعى “إ.ع” حول صورة أرسلها الأخير لمصلحة الغرافيك بناء على طلب من أحد زملائه، دون خضوعها للمعاينة من لدن رئيس التحرير الذي كان غائبا،الأمر الذي لم يستصغه طبجون ودخل في خلاف مع الصحفي المغربي .

وأكدت مصادر متطابقة أن الصحفي المغربي وجه شكاية رسمية لمدير قناة ميدي 1 تيفي حسن خيار حيث من المنتظر أن يتم الكشف عن حقيقة الواقعة وما اذا كان الأمر يتعلق حقا باعتداء أم أن الأمر لايعدو كونه خلاف مهني عادي .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-03-11 / 13:56
Photo of قادمة من إسبانيا.. إحباط إدخال 13 كلغ من مخدر الهيروين عبر ميناء طنجة

قادمة من إسبانيا.. إحباط إدخال 13 كلغ من مخدر…

2024-03-11 / 13:10
Photo of انزكان : تفكيك عصابة اجرامية تتاجر في المخدرات بثلاث أقاليم بسوس

انزكان : تفكيك عصابة اجرامية تتاجر في المخدرات بثلاث…

2024-03-11 / 12:44
Photo of التسابق لـإعلان “أول رمضان” يغضب وزارة الأوقاف

التسابق لـإعلان “أول رمضان” يغضب وزارة الأوقاف

2024-03-11 / 12:16
Photo of أكادير : السجن لشقيقين بأربع سنوات بتهمة النصب على سيدة ب 94 مليون

أكادير : السجن لشقيقين بأربع سنوات بتهمة النصب على…

2024-03-11 / 11:46
Photo of السلطات تسمح بفتح الحمامات طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان

السلطات تسمح بفتح الحمامات طيلة أيام الأسبوع خلال شهر…

2024-03-11 / 10:00
Photo of طقس الإثنين.. جو بارد مع قطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. جو بارد مع قطرات مطرية بعموم مناطق…

2024-03-11 / 09:04
Photo of الناظور .. مركز الدراسات “سيكوديل” يكرم نساء رائدات بالإقليم

الناظور .. مركز الدراسات “سيكوديل” يكرم نساء رائدات بالإقليم

2024-03-10 / 23:22
Photo of باب سبتة : حجز أزيد من 26 كلغ من مخدر الشيرا

باب سبتة : حجز أزيد من 26 كلغ من…

2024-03-10 / 22:49
Photo of وزارة الفلاحة تكذب اشاعات وجود فيروس التهاب الكبد بالفراولة المغربية

وزارة الفلاحة تكذب اشاعات وجود فيروس التهاب الكبد بالفراولة…

2024-03-10 / 21:54

‫23 تعليقات

  1. قناة دولية وليست مغربية لمن لا يعرف ذلك والظاهر ان وراءها فرنسا تماما مثل قناة 2M التي افتتحها إعلاميون فرنسيون وهدفها دعم الفرنكوفونية في المغرب العربي

    رد

  3. لماذا توظف قناة مغربية خالصة اجانب وتؤدي اجورهم من أموال الشعب المغربي . هل يمكن للمغربي ان يتوظف في اي قناة جزائرية ؟ بل ان فرنسا التي ت
    عي الديمو قراطية والمساواة قد طردت صحفي مغربي .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق