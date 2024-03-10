خلاف بين رئيس تحرير جزائري و صحفي مغربي يخيم بظلاله على قناة “ميدي 1 تيفي”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

يبدو أن التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الجزائرية ، خيم بظلاله على قناة “ميدي 1 تيفي “إثر خلاف نشب بين رئيس تحرير يحمل الجنسية الجزائرية وصحفي مغربي ادعى تعرضه لاعتداء .

وبخصوص تفاصيل القضية التي يرتقب أن تكون لها تبعات وامتدادات، فان رئيس التحرير بقناة “ميدي 1 تيفي ” الجزائري هشام طبجون، صب جام غضبه على صحافي شاب يدعى “إ.ع” حول صورة أرسلها الأخير لمصلحة الغرافيك بناء على طلب من أحد زملائه، دون خضوعها للمعاينة من لدن رئيس التحرير الذي كان غائبا،الأمر الذي لم يستصغه طبجون ودخل في خلاف مع الصحفي المغربي .

وأكدت مصادر متطابقة أن الصحفي المغربي وجه شكاية رسمية لمدير قناة ميدي 1 تيفي حسن خيار حيث من المنتظر أن يتم الكشف عن حقيقة الواقعة وما اذا كان الأمر يتعلق حقا باعتداء أم أن الأمر لايعدو كونه خلاف مهني عادي .

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