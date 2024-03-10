خلاف بين رئيس تحرير جزائري و صحفي مغربي يخيم بظلاله على قناة “ميدي 1 تيفي”
هبة بريس - الرباط
هبة بريس – الرباط
يبدو أن التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الجزائرية ، خيم بظلاله على قناة “ميدي 1 تيفي “إثر خلاف نشب بين رئيس تحرير يحمل الجنسية الجزائرية وصحفي مغربي ادعى تعرضه لاعتداء .
وبخصوص تفاصيل القضية التي يرتقب أن تكون لها تبعات وامتدادات، فان رئيس التحرير بقناة “ميدي 1 تيفي ” الجزائري هشام طبجون، صب جام غضبه على صحافي شاب يدعى “إ.ع” حول صورة أرسلها الأخير لمصلحة الغرافيك بناء على طلب من أحد زملائه، دون خضوعها للمعاينة من لدن رئيس التحرير الذي كان غائبا،الأمر الذي لم يستصغه طبجون ودخل في خلاف مع الصحفي المغربي .
وأكدت مصادر متطابقة أن الصحفي المغربي وجه شكاية رسمية لمدير قناة ميدي 1 تيفي حسن خيار حيث من المنتظر أن يتم الكشف عن حقيقة الواقعة وما اذا كان الأمر يتعلق حقا باعتداء أم أن الأمر لايعدو كونه خلاف مهني عادي .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
قناة مغربية مع مدير تحرير كرغولي ؟؟؟؟؟؟ رخصت كرامتنا لهذه الدرجة سمعتوا عن مدير شركة من أصول مغربية وجمعية فرنسية طردته دولة الكابرانات من اراضيها مع تعميم منشور بعدم التعامل مع مغاربة والله لا افهم ماذا يفعل هذا الكرغولي ومن يقف خلفه
على قلة رؤساء التحرير المغاربة. حنا مغاربة لدينا كرامة ولدينا كفؤ في الإعلام والصحافة والفكر والثقافة والمعلومات العامة في مستويات عالية.
واش المغرب ما عندو مدير ف المستوى حتى نمشوا ل الجزايري، اسدي لا لا : المغربي اولا اولا. ان اكون يمينا او يساريا، المغربي اولا
يبدو أن التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الجزائرية لا زال جاريا
السؤال المطروح هل لا يوجد اي مغربي غير قادر ان يكون رءيس للتحرير حسب علمي فالمغاربة هم من يمول القناة من الضرائب ما هدا المسخ الدي نعيشه حتى ولو لم يكن الخلاف بين الجزائر والمغرب اعتقد ان هؤلاء ولاءهم للجنيرالات لن يتغير فكفى من الخنوع والتملق الفارغ يجب التخلي عن هدا الشخص وتعويضه بكفاءة مغربية فهم كثر
واش جابو لبلادنا هاد عديم الضمير وشكون لي نصبو مدير وهو عدو وابن اكبر دولة عدوانا على المغرب
اطردوه عاجلا لم نكن نعرف أن كرغولي يقيم ويتدخل في بلادنا ويتقاضى راتب اكبر من شانه
مقاطعة هذه القناة اصبح ضرورة ملحة.
فميدي 1 تيفي الدل تايمشي على رجليه