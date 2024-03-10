الوداد الرياضي يعلن عن موعد إنعقاد جموعه العامة

الوداد الرياضي يعلن عن موعد إنعقاد جموعه العامة

2024-03-10 / 14:53
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أعلن نادي الوداد الرياضي، رسميا، عن موعد إنعقاد جموعه العامة بعد فترة طويلة من الإنتظار.

وكشف المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي عن عقد جموعه العامة يوم 28 مارس 2024 بمدينة الدار البيضاء، على أن يتم لاحقا تحديد المكان والتوقيت.

وقد جاء هذا القرار بعد إجتماع عقدته إدارة الوداد الرياضي صباح اليوم الأحد بمركب بنجلون تم خلاله الإتفاق على ضرورة عقد الجموع العامة في أقرب وقت.

ومعلوم أن الوداد الرياضي يعيش على وقع حالة من التخبط وسوء النتائج، وقد أقصي الفريق مبكرا من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، كما تلاشت حظوظه في ضمان مقعد بدوري الأبطال الموسم القدم.

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