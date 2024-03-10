ريكو يهاجم بن الصديق ويطالب بمنعه من ممارسة الكيك بوكسينغ

ريكو يهاجم بن الصديق ويطالب بمنعه من ممارسة الكيك بوكسينغ

2024-03-10 / 15:37
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هاجم البطل العالمي والهولندي في رياضة الكيك بوكسينغ ريكو فيرهوفن نظيره المغربي جمال بن الصديق، بعدما تهجم عليه، أمس السبت، بعد نهاية نزاله ضد خشاب في أمسية الغلوري بمدينة آرنهيم الهولندية.

وقال ريكو في تصريح له تعليقا على واقعة بن الصديق: “يجب منع هذا الرجل من ممارسة الكيك بوكسينغ.. ما قام به غير معقول بتاتا”.

وأضاف: “لقد فزت عليه مرتين، لذلك أنا لا اخشاه، وهو بالفعل قوي وكبير، لكنه لازال يحشو نفسه بالكامل”.

ومعلوم ان جمال بن الصديق كان قد هاجم ريكو فيرهوفن في حلبة الكيك بوكسينغ بعد نهاية نزاله ضد المغربي خشاب وحاول الاعتداء عليه.

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