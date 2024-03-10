إبراهيم حسن يكشف سبب إستبعاد محمد صلاح من قائمة المنتخب المصري

إبراهيم حسن يكشف سبب إستبعاد محمد صلاح من قائمة المنتخب المصري

2024-03-10 / 13:27
0

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أسباب خروج محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي: “الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة”.

وأضاف “حدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، ولا يمكن ضم أحد بدون رغبة منه”.

وتابع “صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للفريق بكل تأكيد، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل تدريجي للعب مع ناديه، هذه هي الصورة الكاملة”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الألعاب الإفريقية.. المغرب يحرز 10 ميداليات منها ذهبيتان ضمن منافسات الكراطي

الألعاب الإفريقية.. المغرب يحرز 10 ميداليات منها ذهبيتان ضمن…

2024-03-10 / 14:06
Photo of رونالدو يكشف عن موقفه من العقوبة بعد حركته “غير اللائقة”

رونالدو يكشف عن موقفه من العقوبة بعد حركته “غير…

2024-03-10 / 13:16
Photo of مدرب غلطة سراي التركي يعلق على عودة زياش إلى الملاعب

مدرب غلطة سراي التركي يعلق على عودة زياش إلى…

2024-03-10 / 11:58
Photo of رونالدو يتوعد رحيمي ورفاقه قبل موقعة إياب دوري أبطال آسيا

رونالدو يتوعد رحيمي ورفاقه قبل موقعة إياب دوري أبطال…

2024-03-10 / 11:11
Photo of أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر الـ”بريميرليغ” مؤقتا

أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر الـ”بريميرليغ” مؤقتا

2024-03-10 / 09:20
Photo of الكشف عن حقيقة إقتراب إنريكي من تدريب برشلونة

الكشف عن حقيقة إقتراب إنريكي من تدريب برشلونة

2024-03-10 / 09:06
Photo of تحديد توقيت اجراء كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تحديد توقيت اجراء كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

2024-03-09 / 23:32
Photo of بند يهدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

بند يهدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

2024-03-09 / 21:10
Photo of المحكمة تدين طارق تيسودالي لتزيد متاعبه

المحكمة تدين طارق تيسودالي لتزيد متاعبه

2024-03-09 / 19:17
Photo of الوداد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل امام تواركة

الوداد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل امام تواركة

2024-03-09 / 18:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق