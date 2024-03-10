إبراهيم حسن يكشف سبب إستبعاد محمد صلاح من قائمة المنتخب المصري

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أسباب خروج محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.

وقال إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي: “الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة”.

وأضاف “حدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، ولا يمكن ضم أحد بدون رغبة منه”.

وتابع “صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للفريق بكل تأكيد، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل تدريجي للعب مع ناديه، هذه هي الصورة الكاملة”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، على أن يلعب ودية أخرى أمام تونس أو كرواتيا.

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