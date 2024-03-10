النصر السعودي يحتفي بكريستيانو رونالدو

رونالدو يكشف عن موقفه من العقوبة بعد حركته “غير اللائقة”

2024-03-10 / 13:16
0

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، عن موقفه من قرار لجنة الانضباط السعودية بإيقافه وتغريمه بعد إشارته الخارجة عن اللياقة في مباراة الديربي ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كريستيانو اليوم الأحد، في المؤتمر الذي يسبق مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا: “أحترم السعودية كثيرا، لكن الخطأ يحدث من الجميع، وأنا أخطئ مثل كل الناس”.

وتابع: “لا يمكنني أن أعد أحدًا بشيء، أتغذى على الفوز ولا إنسان مثاليا، لكن من الأفضل تقليل الأخطاء حتى تصبح أفضل”.

وأوضح أن “بعض الناس لديهم سوء فهم للأمور، وأنا دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقا وعوقبت عليه (في لقاء الشباب) فُهم بشكل خاطئ”.

وأتم النجم البرتغالي بالقول: “مثل هذه التصرفات عادية في أوروبا، وفي بعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، من لا يخطئ؟ لكني لا أفعل أي خطأ عن عمد”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، قد قررت إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما أن اللجنة أكدت في بيانها تغريم النجم البرتغالي 10 آلاف ريال، وإلزام فريقه واللاعب بدفع 20 ألف ريال لنادي الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الألعاب الإفريقية.. المغرب يحرز 10 ميداليات منها ذهبيتان ضمن منافسات الكراطي

الألعاب الإفريقية.. المغرب يحرز 10 ميداليات منها ذهبيتان ضمن…

2024-03-10 / 14:06
Photo of إبراهيم حسن يكشف سبب إستبعاد محمد صلاح من قائمة المنتخب المصري

إبراهيم حسن يكشف سبب إستبعاد محمد صلاح من قائمة…

2024-03-10 / 13:27
Photo of مدرب غلطة سراي التركي يعلق على عودة زياش إلى الملاعب

مدرب غلطة سراي التركي يعلق على عودة زياش إلى…

2024-03-10 / 11:58
Photo of رونالدو يتوعد رحيمي ورفاقه قبل موقعة إياب دوري أبطال آسيا

رونالدو يتوعد رحيمي ورفاقه قبل موقعة إياب دوري أبطال…

2024-03-10 / 11:11
Photo of أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر الـ”بريميرليغ” مؤقتا

أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر الـ”بريميرليغ” مؤقتا

2024-03-10 / 09:20
Photo of الكشف عن حقيقة إقتراب إنريكي من تدريب برشلونة

الكشف عن حقيقة إقتراب إنريكي من تدريب برشلونة

2024-03-10 / 09:06
Photo of تحديد توقيت اجراء كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تحديد توقيت اجراء كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

2024-03-09 / 23:32
Photo of بند يهدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

بند يهدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

2024-03-09 / 21:10
Photo of المحكمة تدين طارق تيسودالي لتزيد متاعبه

المحكمة تدين طارق تيسودالي لتزيد متاعبه

2024-03-09 / 19:17
Photo of الوداد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل امام تواركة

الوداد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل امام تواركة

2024-03-09 / 18:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق