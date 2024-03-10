رونالدو يكشف عن موقفه من العقوبة بعد حركته “غير اللائقة”

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، عن موقفه من قرار لجنة الانضباط السعودية بإيقافه وتغريمه بعد إشارته الخارجة عن اللياقة في مباراة الديربي ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كريستيانو اليوم الأحد، في المؤتمر الذي يسبق مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا: “أحترم السعودية كثيرا، لكن الخطأ يحدث من الجميع، وأنا أخطئ مثل كل الناس”.

وتابع: “لا يمكنني أن أعد أحدًا بشيء، أتغذى على الفوز ولا إنسان مثاليا، لكن من الأفضل تقليل الأخطاء حتى تصبح أفضل”.

وأوضح أن “بعض الناس لديهم سوء فهم للأمور، وأنا دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقا وعوقبت عليه (في لقاء الشباب) فُهم بشكل خاطئ”.

وأتم النجم البرتغالي بالقول: “مثل هذه التصرفات عادية في أوروبا، وفي بعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، من لا يخطئ؟ لكني لا أفعل أي خطأ عن عمد”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، قد قررت إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما أن اللجنة أكدت في بيانها تغريم النجم البرتغالي 10 آلاف ريال، وإلزام فريقه واللاعب بدفع 20 ألف ريال لنادي الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

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