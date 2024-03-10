مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– شفشاون: 78 ملم

– طنجة: 41 ملم

– تطوان : 36 ملم

– إفران ومكناس: 29 ملم

– الجديدة : 28 ملم

– فاس : 27 ملم

– سلا وتازة : 22 ملم

– سيدي سليمان والقنيطرة والدار البيضاء وبن سليمان : 18 ملم

– الرباط وتيط مليل والعرائش : 17 ملم

– النواصر : 14 ملم

– المحمدية : 12 ملم

– الحسيمة : 11 ملم

– وجدة : 10 ملم

– سطات وآسفي وخريبكة: 9 ملم

– بني ملال : 8 ملم

– الصويرة : 5 ملم

– الناظور : 4 ملم

– تزنيت : 3 ملم

– بن جرير وكلميم ومراكش وتاكركوست : مليمتر واحد

– الصويرة-الميناء وإنزكان وسيدي إفني وأكادير وطانطان : أقل من مليمتر.

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