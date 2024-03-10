مدرب غلطة سراي التركي يعلق على عودة زياش إلى الملاعب

مدرب غلطة سراي التركي يعلق على عودة زياش إلى الملاعب

2024-03-10 / 11:58
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علق لاوكان بوروك مدرب فريق غلطة سراي على عودة الدولي المغربي حكيم زياش إلى الملاعب بعد فترة من الغياب بداعي الإصابة.

وقال بوروك في تصريح له: “سعيد بعودة زياش، وزياش مهم مهم بالنسبة لنا”.

وأضاف: “بحضور زياش وزملائه سيرتفع الأداء في المباريات المقبلة، وأعتقد أنه مع ارتفاع أداء اللاعبين ستتوقف الأصوات المزعجة”.

ومعلوم أن حكيم زياش كان قد غاب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل خلال مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد زامبيا في مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

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