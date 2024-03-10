تحرّش جنسي يقود مهاجرا مغربيا للإعتقال بإيطاليا

2024-03-10 / 12:06
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

مصادفا لليوم العالمي للنساء كشفت مصادر متطابقة أن عناصر الأمن بمدينة ميلانُـو الإيطالية، ألقت القبض على مهاجر مغربي، تحرش جسديا بفتاة إيطالية تبلغ من العمر 20 سنة .

ووفق المصادر نفسها أن مهاجر من أصول مغربية، يبلغ من السن 25 عاما، أقدم على ملامسة الفتاة من الخلف، كانت تسير في ساحة دومو الكاتدرائية محاولا حضنها، وتلمس أعضاء حساسة من جسدها .

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المتهم” المغربي، لاذا بالفرار وتمكنت الجهات الأمنية في ظرف وجيز توقيفه على مستوى محطة “دومو” قطار الأنفاق.
وتم إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف المدعي العام بميلانُـو، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ويتضمن القانون الإيطالي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مقتضيات تعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، سواء كان ذلك “بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية“، تشمل معاقبته أقصى العقوبات.

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‫3 تعليقات

  3. أتمنى له 10 سنوات سجن مع أعمل الشاقة مكابيت شوهة 🤦 راه كثرو شماكريا يجب أن يتم سن قانون صارم و ردع مثل هذه فئة التي لا تستحق الحرية

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