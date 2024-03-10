رونالدو يتوعد رحيمي ورفاقه قبل موقعة إياب دوري أبطال آسيا

رونالدو يتوعد رحيمي ورفاقه قبل موقعة إياب دوري أبطال آسيا

2024-03-10 / 11:11
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توعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدولي المغربي سفيان رحيمي ورفاقه في نادي العين، قبل المواجهة المقررة غدا الإثنين، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال رونالدو في تصريح له قبل المباراة: “”مواجهة العين مباراة مهمة جدا، ونحن نعرف ذلك، الجميع يدرك أهميتها، وكما قال المدرب نحن جاهزون، ونأمل أن تكون ليلة جماهيرية كبيرة”.

وأضاف: “المباراة ليست مهمة للنصر فحسب بل للمملكة السعودية بشكل عام، لذلك نريد أن نصل لنصف النهائي”.

وتابع: “”غدا سنحقق الريمونتادا إن شاء الله”.

يشار إلى أن العين الإماراتي كان قد تفوق ذهابا على النصر السعودي بهدف دون رد، حمل توقيع النجم المغربي سفيان رحيمي.

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