فيضانات وانهيارات أرضية تخلف قت..لى في إندونيسيا

هبة بريس _ وكالات

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام، في فيضانات وانهيارات أرضية بإقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا، مما أدى إلى إجلاء أكثر من 70 ألف شخص، ومقتل 19 شخصا على الأقل، وفقدان 7 آخرين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية، الأحد.

وأدت الفوضى منذ الخميس الماضي في بادانغ عاصمة الإقليم، و8 مناطق أخرى، إلى تضرر ما يقرب من 700 منزل وعشرات الجسور والمدارس و280 فدانا من الأراضي الزراعية.

وقال مسؤولون إن وكالة الإنقاذ الإندونيسية، تبحث عن المفقودين بمشاركة 150 من رجال الإنقاذ في الجهود التي أعاقتها الطرق المغلقة في أعقاب الانهيارات الأرضية.

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