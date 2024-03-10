ارتفاع حصيلة الشهداء.. 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الأخيرة في غزة

هبة بريس _ وكالات

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 156 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدا و 130 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 31045 شهيد و 72654 إصابة منذ السابع من من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 72 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء. فيما قالت الوزارة إن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيدا.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة حملة لحصر كافة أسماء الشهداء والمفقودين الذين لم تتمكن الوزارة من تسجيل أسمائهم نظراً للظروف الراهنة في ظل العدوان.

ودعت الوزارة ذوي المفقودين والشهداء في قطاع غزة لتسجيل أسماء الشهداء والمفقودين من خلال رابط خاص.

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