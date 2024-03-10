الكشف عن حقيقة إقتراب إنريكي من تدريب برشلونة

أثار ارتباط لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بالعودة إلى برشلونة، الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة.

وذكرت تقارير أن إنريكي يعد الخيار الأول لدى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يعتبر لويس إنريكي المدرب المثالي لخلافة تشافي هيرنانديز على مقاعد بدلاء برشلونة، لأنه يراهن على الشباب ويعرف النادي جيدًا، كما أن لديه الخبرة ويقدر على التعامل مع الضغوط.

وأشارت إلى أنه رغم كل ما سبق، يعلم مجلس إدارة برشلونة أن إنريكي لديه عقد، وأنه من الأشخاص الذين يوفون باتفاقاتهم، ولهذا السبب، لم يكن هناك أي اتصال بين البارسا والمدرب الإسباني حتى الآن.

وأوضحت أن إنريكي سعيد في باريس، ويريد إكمال العام الثاني من عقده، لأنه من الذين يحترمون العقود ويلتزمون بالوعود أيضا.

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