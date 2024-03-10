الداخلة.. توقيف مواطنة إستونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض

2024-03-10 / 09:27
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة العيون مساء أمس السبت 09 مارس الجاري، من توقيف مواطنة من جنسية إستونية تبلغ من العماعمؤلاغعببىىءؤىبلور١١ر 31 سنة، كانت تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلادها لتورطها في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المواطنة الإستونية الموقوفة مبحوث عنها على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بطلب من السلطات القضائية الإستونية، وذلك للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل عمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الإستونية بهذا التوقيف وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه بها في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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‫7 تعليقات

  2. تحية تقدير واحترام للشرطة القضائية على مراقبتها الدائمة للمبحوث عنهم وطنيا ودوليا..

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