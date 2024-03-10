طقس الأحد.. أجواء باردة مع نزول أمطار

2024-03-10 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف، مع نزول أمطار أو زخات رعدية فوق كل من منطقة طنجة، والريف، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسايس.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس والواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقمم الريف.

وستهب رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية، والريف، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، وشمال الأقاليم الجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 – و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا، وما بين 09 و 13 درجة بكل من السواحل ومنطقة سوس وجنوب المملكة، وستكون ما بين 05 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض بالمنطقة الشرقية والأطلس، بينما ستعرف بعض الارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان ثم قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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