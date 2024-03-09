تحديد توقيت اجراء كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تحديد توقيت اجراء كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

2024-03-09 / 23:32
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، موعد إقامة مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو.
وحددت رابطة الليجا، يوم الأحد 21 أبريل المقبل، موعدا لإقامة الكلاسيكو في الجولة 32 من عمر البطولة الإسبانية.

وستقام المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وانتهى كلاسيكو الدور الأول بالليجا، على ملعب لويس كومبانيس معقل الفريق الكتالوني، بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي يحتل المركز الثالث بعد خوض 28 مواجهة.

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