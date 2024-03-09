مخرج مسلسل “جوج وجوه “: ” المقطع المتداول أخرج عن سياقه ” ( فيديو)

هبة بريس - الرباط

قال مخرح المسلسل الرمضاني “جوج وجوه “، مراد الخودي ان مقطع الفيديو الاعلاني الذي أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي قد أخرح عن سياقه .

وأضاف المخرج في تصريح لموقع “هبة بريس ” أن المشهد لا علاقة له نهائيا بموضوع المثلية وإنما تتم معالجة ظواهر اجتماعية لها علاقة وثيقة بالفقر والتسول والمشاكل التي تواجه المرأة في بعض الأوساط.

وأردف المتحدث أن القناة الثانية وكما تعودت دائما تنتقي بحرص شديد الأعمال المعروضة بمراعاة تامة لحرمة شهر رمضان الفضيل وخصوصية المجتمع المغربي.

و انتشر مقطع فيديو من مسلسل “جوج وجوه” الذي سيعرض بالقناة الثانية خلال شهر رمضان.

ويظهر في الفيديو المذكور، شاب يؤدي دور “ابن” دنيا بوطازوت، يروج للمثلية الجنسية ويلقى تقبلا طبيعيا وتعاملا عاديا من قبل والدته.

رابط الفيديو أسفله :

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