تعليق الرحلات بين مينائي طنجة وطريفة إثر سوء الأحوال الجوية

هبة بريس -

توقفت حركة الملاحة البحرية بين مينائي طنجة المدينة وميناء طريفة، إثر سوء الأحوال الجوية.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات مطرية قوية (من 30 إلى 110 ملم)، وهبات رياح محليا قوية (75- 100 كلم في الساعة)، وتساقطات ثلجية (من 15 إلى 40 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، مرتقبة ابتداء من أمس الجمعة وإلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة.

يقدم قبطان ميناء طنجة المدينة، محمد مغزي، توضيحات بخصوص تعليق الرحلات بين مينائي طنجة وطريفة في تصريح لإذاعة ميدي1.

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