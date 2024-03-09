السنغال.. المرشحون للاقتراع الرئاسي يباشرون حملاتهم

2024-03-09 / 21:36
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أطلق مرشحون للدور الأول من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من مارس الجاري بالسنغال اليوم السبت حملاتهم، والتي تم تقليصها لأسبوعين بعد أزمة سياسية اندلعت عقب إرجاء الاقتراع الذي كان مقررا في 25 من شهر فبراير الفارط.

وتم تحديد تاريخ الاقتراع بعد قرار المجلس الدستوري القاضي بإلزام السلطة التنفيذية بتنظيم الانتخابات قبل انصرام الولاية الحالية لرئيس الدولة، ماكي سال، في 2 أبريل المقبل.

وأشر أعضاء المجلس الدستوري على 19 ترشيحا لهذه الرئاسيات، من ضمنها ترشيحات كل من الوزير الأول السابق، أمادو با، مرشح ائتلاف (بينو بوك ياكار) الحليف في السلطة، والوزير الأول السابق، إدريسا سيك، والعمدة السابق لدكار، خليفة سال، وديثي فال، مرشح ائتلاف (ديثيي فال رئيسا).

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال وقع أول أمس الخميس مرسوما يحدد تاريخ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لرئاسيات 24 من مارس 2024.

وتنتهي الحملة الانتخابية يوم الجمعة 22 مارس الجاري عند منتصف الليل، بحسب المرسوم الرئاسي.

وتم استدعاء المرشحين جميعهم مساء أمس الجمعة لهيئة التلفزيون السنغالية، من أجل تسجيل فيديوهات حملاتهم التي سيتم بثها بدءا من يوم غد الأحد.

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‫4 تعليقات

  3. قاموا بإلزام السلطة التنفيذية بتنظيم الانتخابات قبل انصرام الولاية الحالية لرئيس الدولة

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