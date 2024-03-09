نجم الراب العالمي الأمريكي ” فيفتي سنت “يحيي حفل أسطوري بأحد فنادق مراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سيحيي مغني الراب العالمي الأمريكي كورتيس جيمس جاكسون المعروف ب ” فيفتي سنت ” مساء اليوم السبت 9 مارس الجاري ، حفلا وصف انه سيكون أسطوري ستحتضنه احد الفنادق الكبرى بالمدينة الحمراء .

وكان مغني الراب الأمريكي كورتيس جيمس جاكسون الثالث ، قد وصل صباح اليوم السبت مطار مراكش المنارة عبر طائرة خاصة ،زيارة هي الأولى من نوعها له بالمغرب .

نجم الأغنية الأمريكية من مواليد 1975. وإلى جانب كونه أحد أكبر نجوم الراب، فهو أيضا ممثل ومنتج تلفزيوني. بدأت شهرته في سنة 2003. ويقدم على أنه عاش طفولة صعية بعد وفاة والدته.

وتمكن من التألق في مجال أغنية الراب، حيث تحول إلى أحد أكبر نجومه العالميين.

فيفتى سينت واسمه الحقيقى كورتيس جيمس جاكسون هو مغنى راب و ممثل منتج امريكى اتولد بيوم 6 يوليه بسنة 1975 بنيو يورك، اتورط ببيع المخدرات وهم عمره 12 سنه واتقبض عليه، بدا الغنا بنهاية التسعينيات وعمل اول البوم Power of the Dollar بسنة 2000، واتشهر بالبوم Guess Who’s Back? بعد ما اكتشفه ايمينيم و دكتور درى وعمل عقد مع شركة شادى، واسس فرقة جى يونت مع ذا غيم و لويد بانكس و يونغ بوك و كيد كيد، البوماته وصلت مبيعاتها ل30 مليون دولر العالم، و كسب جوايز كتيره زى جايزة غرامى، وجوايز بيلبورد واميريكان ميوزك وجايزة بيت، عمل اغانى مع مغنين مشهورين كتار زى چاستن تمبرليك و ايكون و نيكول شيرزينجر.

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