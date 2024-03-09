وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن موعد مراقبة هلال رمضان 1445

هبة بريس -

أعنلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن موعد مراقبة مراقبة هلال شهر رمضان المعظم 1445 هـ، سيكون مساء الأحد 10 مارس 2024م.

وذكر بلاغ للوزارة، أنها “تُنهي إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ موافق 10 مارس 2024م”، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته بواسطة أرقام الهاتف الأتية:

0537-76-11-45

0537-76-09-32

0537-76-05-49

0537-76-89-54

رقم الفاكس: 0537-76-17-21

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