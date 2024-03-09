الولايات المتحدة.. 3 قتلى إثر تحطم طائرة مروحية في تكساس

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، اليوم السبت، إثر حادث تحطم طائرة مروحية في ولاية تكساس، وفق ما أفاده الجيش الأمريكي.

وأشار المصدر ذاته إلى وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني وعنصر من دورية أمن الحدود نتيجة الحادث، مضيفا أن عضوا آخر في الحرس الوطني أصيب بجروح خطيرة في الحادث.

وكانت الطائرة المروحية تحلق في أجواء الحدود الأمريكية المكسيكية في تكساس، قبل أن تتحطم الجمعة بالقرب من مدينة “ريو غراندي”، وفق بيان نشره الجيش.

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي فبراير الماضي، لقي اثنان من أفراد الحرس الوطني حتفهما بعد تحطم مروحية عسكرية في شمال شرق ولاية ميسيسيبي.

ووقع الحادث خلال رحلة تدريبية روتينية.

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