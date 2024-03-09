المحكمة تدين طارق تيسودالي لتزيد متاعبه

المحكمة تدين طارق تيسودالي لتزيد متاعبه

2024-03-09 / 19:17
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أدين الدولي المغربي، طارق تيسودالي، من طرف الشرطة والمحكمة على خلفية مخالفة طرقية، قام بها اللاعب أمس، ليتم سحب رخصة السياقة منه لـ21 يوما وتغريمه بـ400 أورو.

وحسب تقارير اعلامية بلجيكية فان الشرطة البلجيكية كانت قد أوقفت في وقت سابق تيسودالي في منطقة “واترن”، وهو يستعمل الهاتف المحمول أثناء السياقة، وهي المرة الرابعة التي يرتكب فيها نفس المخالفة.

وكتبت صحيفة “والفوت” البلجيكية أن متاعب اللاعب المغربي تتواصل في بلجيكا، بعد حرب التصريحات التي شنها أخيرا على إدارة فريقه جينك، وانتقد فيها سياسة الانتقالات التي يعتمد عليها مسؤولي النادي.

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