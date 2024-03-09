القصر الكبير..مـ..ـصرع عامل نظافة انهار عليه سور ترابي بالمدينة القديمة
هبة بريس - مكتب طنجة
توفي عامل نظافة بالقصر الكبير اليوم السبت، اثر سقوط سور جراء قوة الأمطار والريحة التي تشهدها المدينة والمنطقة.
وقالت مصادر محلية، إن الضحية كان يزاول عمله بشكل عادي بالقرب من أحد الأفرنة التقليدية المتواجدة بالمدينة القديمة بالقصر الكبير حيث سقط عليه جزء من سوء تعرض للتصدع .
وقد تم انتشال عامل النظافة من تحت الأنقاض ليتم نقله صوب المستشفى حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
جعله الله في جناته العلا ورحمه الله بواسع الرحماته وان لله وان اليه راجعون
هناك ازقة واروفة بمدننا العتيقة بتت تشكل خطرا يجب من المعنيين مراقبتها قبل ان يقع مالم يكن في الحسبان
هو رحمه الله عمره انتهى اجله كان هنا ولاكن لابد من الحيطة والحدر في بعض من الشوارع والازقة القديمة ان لله وان اليه راجعون