القصر الكبير..مـ..ـصرع عامل نظافة انهار عليه سور ترابي بالمدينة القديمة

2024-03-09 / 20:01
3
هبة بريس - مكتب طنجة

توفي عامل نظافة بالقصر الكبير اليوم السبت، اثر سقوط سور جراء قوة الأمطار والريحة التي تشهدها المدينة والمنطقة.

وقالت مصادر محلية، إن الضحية كان يزاول عمله بشكل عادي بالقرب من أحد الأفرنة التقليدية المتواجدة بالمدينة القديمة بالقصر الكبير حيث سقط عليه جزء من سوء تعرض للتصدع .

وقد تم انتشال عامل النظافة من تحت الأنقاض ليتم نقله صوب المستشفى حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ثلاثيني ينهي حياته شنقا بشفشاون

ثلاثيني ينهي حياته شنقا بشفشاون

2024-03-09 / 18:01
Photo of أمن الخميسات يستعمل الرصاص لإيقاف ثلاثيني “خطير”

أمن الخميسات يستعمل الرصاص لإيقاف ثلاثيني “خطير”

2024-03-09 / 09:31
Photo of يوم عيد المرأة.. مسنة بفاس تنتحر رميا من الطابق الرابع

يوم عيد المرأة.. مسنة بفاس تنتحر رميا من الطابق…

2024-03-08 / 23:06
Photo of اكادير : توقيف “عصابة” روعت ساكنة جماعتي تغازوت وأورير

اكادير : توقيف “عصابة” روعت ساكنة جماعتي تغازوت وأورير

2024-03-08 / 20:33
Photo of زوج بأزيلال يق..تل زوجته بغابة وينتحر شنقا

زوج بأزيلال يق..تل زوجته بغابة وينتحر شنقا

2024-03-06 / 20:40
Photo of الرباط.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

الرباط.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

2024-03-06 / 10:24
Photo of طنجة..حريق بمستشفى الأمراض العقلية ينهي حياة ثلاثة نزلاء

طنجة..حريق بمستشفى الأمراض العقلية ينهي حياة ثلاثة نزلاء

2024-03-06 / 10:14
Photo of الأمن يحصي مقت..ل 22 شخصا في حوادث السير خلال أسبوع

الأمن يحصي مقت..ل 22 شخصا في حوادث السير خلال…

2024-03-05 / 20:50
Photo of ميدلت.. انتحا.ر تلميذة شنقاً بداخلية مؤسسة تعليمية

ميدلت.. انتحا.ر تلميذة شنقاً بداخلية مؤسسة تعليمية

2024-03-05 / 09:30
Photo of طنجة.. انتشال جث.ة أربعيني سقط في بئر بحديقة “ڤيلا”

طنجة.. انتشال جث.ة أربعيني سقط في بئر بحديقة “ڤيلا”

2024-03-04 / 17:03

‫3 تعليقات

  2. هناك ازقة واروفة بمدننا العتيقة بتت تشكل خطرا يجب من المعنيين مراقبتها قبل ان يقع مالم يكن في الحسبان

    رد

  3. هو رحمه الله عمره انتهى اجله كان هنا ولاكن لابد من الحيطة والحدر في بعض من الشوارع والازقة القديمة ان لله وان اليه راجعون

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق