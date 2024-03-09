فكيك ..النساء يخلدن 8 مارس بمسيرة جابت شوارع المدينة

هبة بريس - وجدة

خلدت نساء مدينة فكيك العيد الأممي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس ، بطريقتهن الخاصة حيث احتشدن وسط المدينة في مسيرة رافضة ومنددة بتفويت قطاع الماء .

وجابت المسيرة الاحتجاجية أمس الجمعة، أهم شوارع مدينة فكيك حيث طلبت المحتجات بانسحاب الجماعة من مجموعة جماعات الشرق التوزيع حيث أكدن على مطالب الحراك، وفي مقدمتها الإفراج عن معتقل الحراك محمد براهمي المعروف بـ”موفو”.

وكانت التنسيقية قد نظمت قبل نحو شهرين مسيرة مماثلة خاصة بالنساء، وبالزي التقليدي المعروف بـ”الحايك”، حيث شكلت منعرجا فارقا في الاحتجاجات التي تعرفها الواحة، خاصة بعد التفاعل الواسع الذي شهدته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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