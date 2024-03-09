السلطات المغربية تمنع توزيع مجلة فرنسية بسبب رسوم مسيئة للرسول(ص)

2024-03-09 / 18:59
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هبة بريس - الرباط

منعت السلطات المغربية توزيع مجلة “ماريان” (Marianne) الفرنسية بالمكتبات والأكشاك ، بسبب احتواء عددها الأخير على رسم كاريكاتوري مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما أفاد به مسؤول لوكالة الأناضول .

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السلطات المغربية منعت توزيع العدد الأخير من أسبوعية Marianne الصادر في 29 فبراير 2024 من التوزيع في المغرب بسبب احتواء المحلة على صورة لغلاف سابق لمجلة شارلي ايبدو يتضمن رسما كاريكاتوريا مسيئا للرسول صلى الله عليه وسلم.

جذير بالذكر أن مجلة شارلي اييدو الفرنسية سبق وان نشرت رسومات كاريكاتوية كسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة الأمر الذي استفز مشاعر المسلمين عبر العالم .

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‫8 تعليقات

  2. وطبعا سيقوم الموساد بتفجير مكان ما في فرنسا وسيتم اعتقال حفنة من الملتحين لتأجيج معاداة المسلمين من جديد والتغطية على جرائم النازيين الصهاينة في غزة..!

    1
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  6. كل مستهزىء بالرسول ( صلى الله عليه وسلم) عليه لعنة الله ورسوله والمؤمنين..
    هؤلاء لا حرمة عندهم لدين و احترام لشخصية و لا تقدير لقوم ..ثم يدعون الحوار و التسامح و الثقافية..
    قوم منافقون!!
    اللهم عليك بمن آذانا في رسولنا العظيم..

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  7. على رغم أنف الحاقدين.. إننا نحب الرسول الكريم.. لعنة الله على كل مستهزىء بالرسول صلى الله عليه وسلم

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  8. تحية وتقدير للسلطات المغربية على التصدي للمفسدين و الحاقدين.. و لعنة الله على كل من استهزأ برسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم..

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