قُبيل حلول رمضان..أسعار الأسماك تحلق عاليا في أسواق طنجة

2024-03-09 / 18:28
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هبة بريس - مكتب طنجة

تشهد أسعار السمك بجميع أنواعه بمدينة طنجة ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخير بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم .

وبلغ متوسط سعر السردين الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين خلال الشهر الكريم بعدد من المدن بين 15 و20 درهما، فيما بلغ سعر سمك الصول بين 90 و110 درهما، وتجاوز سعر الكلمار والقمرون ال120 درهما .
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب هذا الارتفاع الصاروخي، رابطين الأمر بالإقبال المتزايد على هذا المنتوج خلال الشهر الكريم ، من جهتهم، حمل بائعو الأسماك مسؤولية هذه الارتفاعات للمضاربين مطالبين الجهة المعنية بالتدخل، ولافتين أنهم الفئة التي تكون في وجه المدفع ومقدمة الانتقادات من المواطنين.

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