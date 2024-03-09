الوداد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل امام تواركة

الوداد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل امام تواركة

2024-03-09 / 18:09
0

واصل فريق الوداد مسلسل اهدار النقاط في الدوري الاحترافي بعدما عجز عن استغلال استقباله لاتحاد تواركة واكتفى بنتيجة التعادل السلبي .

وعجز الوداد عن فك شيفرة دفاع الفريق التوركي ، علما ان الفريق الاحمر أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد طرد حسن سرحات في الدقيقة 5 من عمر المواجهة.

ورفع الوداد رصيده للنقطة 33 في الصف 4 مؤقتا فيما وصل اتحاد تواركة للنقطة 30 ليحتل الصف 7.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of برشلونة يرفض 200 مليون يورو من سان جيرمان للتعاقد مع لامين يامال

برشلونة يرفض 200 مليون يورو من سان جيرمان للتعاقد…

2024-03-09 / 17:35
Photo of مانشستر يونايتد يعود لسكة الانتصارات على حساب ايفيرتون

مانشستر يونايتد يعود لسكة الانتصارات على حساب ايفيرتون

2024-03-09 / 17:04
Photo of مدرب الاتحاد يستبعد حمد الله من قائمة الفريق امام الاخدود

مدرب الاتحاد يستبعد حمد الله من قائمة الفريق امام…

2024-03-09 / 16:47
Photo of اسبانيا.. التحقيق مع والدة داني ألفيس لنشرها صورًا لضحية نجلها

اسبانيا.. التحقيق مع والدة داني ألفيس لنشرها صورًا لضحية…

2024-03-09 / 15:30
Photo of وضعية نايف أكرد مع ويستهام تزداد تعقيدا

وضعية نايف أكرد مع ويستهام تزداد تعقيدا

2024-03-09 / 14:09
Photo of مدرب فروزينوني الإيطالي يكيل المديح للمهاجم وليد شديرة

مدرب فروزينوني الإيطالي يكيل المديح للمهاجم وليد شديرة

2024-03-09 / 13:11
Photo of حضور وازن للمقاتلين المغاربة في أمسية الغلوري بأرنهيم الهولندية

حضور وازن للمقاتلين المغاربة في أمسية الغلوري بأرنهيم الهولندية

2024-03-09 / 12:38
Photo of حضور وازن للمقاتلين المغاربة في أمسية الغلوري بأرنهيم الهولندية

حضور وازن للمقاتلين المغاربة في أمسية الغلوري بأرنهيم الهولندية

2024-03-09 / 12:23
Photo of اكثر من 5 لاعبين مرشحين للغياب عن وديتي المنتخب المغربي

اكثر من 5 لاعبين مرشحين للغياب عن وديتي المنتخب…

2024-03-09 / 12:01
Photo of إلياس بنان يختار اللعب للمغرب على حساب بلجيكا

إلياس بنان يختار اللعب للمغرب على حساب بلجيكا

2024-03-09 / 09:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق