الوداد يواصل نتائجه السلبية بالتعادل امام تواركة

واصل فريق الوداد مسلسل اهدار النقاط في الدوري الاحترافي بعدما عجز عن استغلال استقباله لاتحاد تواركة واكتفى بنتيجة التعادل السلبي .

وعجز الوداد عن فك شيفرة دفاع الفريق التوركي ، علما ان الفريق الاحمر أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد طرد حسن سرحات في الدقيقة 5 من عمر المواجهة.

ورفع الوداد رصيده للنقطة 33 في الصف 4 مؤقتا فيما وصل اتحاد تواركة للنقطة 30 ليحتل الصف 7.

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