ثلاثيني ينهي حياته شنقا بشفشاون

2024-03-09 / 18:01
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شاب في الثلاثينات من العمر حد لحياته شنقا بحي العنصر مدينة شفشاون.

وبحسب مصادر محلية فقد عثر على الهالك شمنوقا بواسطة حبل في ظروف غامضة حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بالمدينة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت بالهالك إلى وضع حد لحياته بالانتحار شنقا.

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‫5 تعليقات

  5. شفشاون تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد المنتحرين. يجب على الدولة أن تتقصى الأسباب وتعالج الأمر.

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