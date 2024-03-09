ثلاثيني ينهي حياته شنقا بشفشاون
هبة بريس - مكتب طنجة
وضع شاب في الثلاثينات من العمر حد لحياته شنقا بحي العنصر مدينة شفشاون.
وبحسب مصادر محلية فقد عثر على الهالك شمنوقا بواسطة حبل في ظروف غامضة حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بالمدينة.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت بالهالك إلى وضع حد لحياته بالانتحار شنقا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
Ya rebbi salama llah yahfad
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله إلا الله
اللهم ارحمه واغفر له
شفشاون تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد المنتحرين. يجب على الدولة أن تتقصى الأسباب وتعالج الأمر.