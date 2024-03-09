في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان الراحل عبدو الشريف إلى مثواه الأخير + “فيديو”

في جنازة مهيبة، شيع جثمان الراحل عبدو الشريف، الى مثواه الأخير بمقبرة أهل فاس بمدينة الدار البيضاء.

ورافق الموكب الجنائزي، عائلة الراحل وأصدقائه وعدد من الفنانين في مقدمتهم الفنان نعمان لحلو والفنان فؤاد الزبادي وآخرون.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة، يوم أمس الجمعة، داخل إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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