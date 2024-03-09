في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان الراحل عبدو الشريف إلى مثواه الأخير + “فيديو”

2024-03-09 / 17:22
5

في جنازة مهيبة، شيع جثمان الراحل عبدو الشريف، الى مثواه الأخير بمقبرة أهل فاس بمدينة الدار البيضاء.

ورافق الموكب الجنائزي، عائلة الراحل وأصدقائه وعدد من الفنانين في مقدمتهم الفنان نعمان لحلو والفنان فؤاد الزبادي وآخرون.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة، يوم أمس الجمعة، داخل إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء إثر أزمة قلبية مفاجئة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مخرج مسلسل “جوج وجوه “: ” المقطع المتداول أخرج عن سياقه ” ( فيديو)

مخرج مسلسل “جوج وجوه “: ” المقطع المتداول أخرج…

2024-03-09 / 23:35
Photo of نجم الراب العالمي الأمريكي ” فيفتي سنت “يحيي حفل أسطوري بأحد فنادق مراكش

نجم الراب العالمي الأمريكي ” فيفتي سنت “يحيي حفل…

2024-03-09 / 21:42
Photo of ابتسام باطما لشقيقتها دنيا: “الحياة في غيابك عن عيني لا معنى ولا طعم لها”

ابتسام باطما لشقيقتها دنيا: “الحياة في غيابك عن عيني…

2024-03-09 / 11:51
Photo of شيرين عبد الوهاب تتوج بجائزة التأثير العالمي في الموسيقى

شيرين عبد الوهاب تتوج بجائزة التأثير العالمي في الموسيقى

2024-03-09 / 11:10
Photo of أزمة قلبية تنهي حياة المطرب “عبدو الشريف”

أزمة قلبية تنهي حياة المطرب “عبدو الشريف”

2024-03-08 / 14:51
Photo of مصر.. براءة الفنان محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة

مصر.. براءة الفنان محمد رمضان من تهمة نشر أخبار…

2024-03-07 / 12:11
Photo of الاعتداء على فنان مصري ووالدته المغربية داخل متجر شهير

الاعتداء على فنان مصري ووالدته المغربية داخل متجر شهير

2024-03-07 / 11:06
Photo of بنسعيد يطلق الشطر الأول من مشروع 150 قاعة سينمائية

بنسعيد يطلق الشطر الأول من مشروع 150 قاعة سينمائية

2024-03-07 / 10:49
Photo of الفنانة فاطمة الزهراء بناصر تنفي إصابتها بالسرطان: “خبر غير صحيح”

الفنانة فاطمة الزهراء بناصر تنفي إصابتها بالسرطان: “خبر غير…

2024-03-06 / 13:28
Photo of بتهم السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والشذوذ.. شكاية مستعجلة ضد “مولينيكس”

بتهم السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والشذوذ.. شكاية مستعجلة…

2024-03-06 / 12:46

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق