مانشستر يونايتد يعود لسكة الانتصارات على حساب ايفيرتون

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-0، ضمن منافسات الجولة 28.

وكان آخر انتصار حققه الشياطين الحمر في البريميرليج يوم 18 فبراير الماضي أمام لوتون ناون، فيما خسر أمام فولهام 1-2، ومانشستر سيتي 1-3.

وسجل مانشستر يونايتد هدفين من علامة الجزاء، عن طريق برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين 12 و36 على التوالي.

وبهذه النتيجة، رفع الشياطين الحمر رصيده للنقطة 47 في المركز السادس، فيما توقف التوفيز عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

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