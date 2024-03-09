الشرطة الإدارية بجماعة مراكش تحتفي بموظفات المصلحة بمناسبة 8 مارس

هبة بريس

احتفلت مصلحة الشرطة الإدارية والشكايات بجماعة مراكش بموظفات المصلح بمناسبة عيد المرأة.

واستغلت مصلحة الشرطة الإدارية والشكايات حديثة العهد 8 مارس لتعبير للنساء المصلحة عن عملهن الجبار الذين برهنوا عليه منذ احداث المصلحة من طرف رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.

وفي هذا الاطار تم احداث مصلحة الشرطة الأدارية والشكايات خلال الأشهر الاخيرة، من طرف فاطمة الزهراء المنصوري بناء على القانون التنظيمي 113.14 الذي يخول لرؤساء الجماعات الصلاحيات لرفع من مداخيل الجماعة حسب المادتين 100 و 101.

هذا وقد شهدت جماعة مراكش إرتفاعا نسبيا في مداخيل الجماعة بفضل تظافر جهود مكونات مصلحة الشرطة الإدارية والشكايات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp