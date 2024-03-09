حجز نقود مهربة بالمصحف الشريف لمواطن جزائري تثير غضب المسلمين

2024-03-09 / 16:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في اغرب عملية تهريب للعملة الأوروبية ” اليورو” ، شهدها مطار الهواري بومدين بالجزائر، تم ضبط مسافر جزائري قادم من فرنسا إلى الجزائر، وبحوزته حوالي 15 ألف يورو اي ما يعادل 15 مليون سنتيم بالعملة المغربية، كانت مخبأة بعناية بداخل المصحف الشريف.

العملية لقيت استنكار من نشطاء مواقع اجتماعي داخل الجزائر ودول إسلامية، معتبرين ذلك إساءة لكتاب الله، مطالبين باقصى العقوبات على الموقوف لأنه أساء للقرآن الكريم .

وأجمع عدد من علماء المسلمين، على عدم جواز ترك النقود داخل المصحف الشريف، لأنه فيه إساءة حتى وان كان الأمر يتعلق بداخل البيت.

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