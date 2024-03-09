اسبانيا.. التحقيق مع والدة داني ألفيس لنشرها صورًا لضحية نجلها

هبة بريس - وكالات

بدأت إحدى محاكم برشلونة قضية للتحقيق مع والدة داني ألفيس لنشرها، في بداية يناير الماضي، صورة وهوية ضحية الاعتداء الجنسي على يد البرازيلي، وفقًا لصحيفة “20 مينتوس” الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، شاركت لوسيا ألفيس عبر حسابها على إنستغرام، قبل شهر واحد فقط من بدء المحاكمة، مقطع فيديو أظهر صورًا مزعومة للضحية، تكشف هويتها الشخصية.

بينما أبلغت صاحبة الشكوى، التي فازت بالمحاكمة التي عُقدت، بداية فبراير/كانون الثاني الماضي، التي حكم فيها على ألفيس بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، مما دفع المحكمة إلى بدء التحقيق.

وأُحيلت القضية إلى محكمة التحقيق رقم “21” في برشلونة، التي بدأت الآن إجراءات التحقيق في نشر مقطع فيديو وصور على شبكات التواصل الاجتماعي لضحية الاعتداء الجنسي على يد داني ألفيس.

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