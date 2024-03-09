عاصفة تضرب وزارة ” السكوري ” وتخلف إعفاء 150 مسؤولا

2024-03-09 / 16:08
4
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في اكبر عملية إعفاءات تشهدها مؤسسات الدولة ، تم إعفاء حوالي 150 مسؤول من مهامه بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعد ان صدر قرار بهذا الخصوص من الوزير ” السكوري”.

العاصفة التي خلفها قرار ” السكوري” بوزارته، عجل بإعلان مباريات لتعيين مسؤولين جدد في يوم واحد فقط ، من اجل سد الخصاص الوظيفي في تسعة مديريات على الصعيد الوطني .

وقالت مصادر الجريدة، ان هذه العاصفة من الإعفاءات، دفعت فرق المعارضة بمجلس النواب ، إلى جر الوزير ” السكوري” للمساءلة، عن اسبابها الحقيقية وعن طريقة تدبيرها والمعايير المعتمدة في التعيينات الجديدة في هذا التوقيت الزمني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يشارك في اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع” بمدريد

المغرب يشارك في اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع”…

2024-03-09 / 18:33
Photo of السيدة الأولى للكوت ديفوار تغادر المملكة في ختام زيارة عمل

السيدة الأولى للكوت ديفوار تغادر المملكة في ختام زيارة…

2024-03-09 / 14:44
Photo of بنيويورك.. هلال يستعرض المحاور الاستراتيجية لإعلان الرباط الوزاري

بنيويورك.. هلال يستعرض المحاور الاستراتيجية لإعلان الرباط الوزاري

2024-03-09 / 09:35
Photo of “بهيجة السيمو” تبرز علاقة المغرب التاريخية بصحرائه

“بهيجة السيمو” تبرز علاقة المغرب التاريخية بصحرائه

2024-03-08 / 22:45
Photo of الاتحاد الإفريقي : النساء والفتيات أول ضحايا النزاعات المسلحة في إفريقيا

الاتحاد الإفريقي : النساء والفتيات أول ضحايا النزاعات المسلحة…

2024-03-08 / 18:52
Photo of “الصحافيون الشباب” يجتمعون مع الفرق البرلمانية و يصدرون توصياتهم لتحسين القطاع

“الصحافيون الشباب” يجتمعون مع الفرق البرلمانية و يصدرون توصياتهم…

2024-03-08 / 12:26
Photo of سفيرة كندا بالمغرب تبدي إعجابها بالتطور الكبير للمملكة في السنوات الأخيرة

سفيرة كندا بالمغرب تبدي إعجابها بالتطور الكبير للمملكة في…

2024-03-08 / 11:32
Photo of الاتحاد الدستوري ينوه بعمل الحكومة و يعبر عن ارتياحه لانخفاض الأسعار

الاتحاد الدستوري ينوه بعمل الحكومة و يعبر عن ارتياحه…

2024-03-08 / 10:40
Photo of سفير الملك في واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي جو بايدن

سفير الملك في واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي…

2024-03-07 / 21:58
Photo of مجلس السلم والأمن يدعو الى وضع حد لعملية تجنيد الأطفال

مجلس السلم والأمن يدعو الى وضع حد لعملية تجنيد…

2024-03-07 / 19:38

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق