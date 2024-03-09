عاصفة تضرب وزارة ” السكوري ” وتخلف إعفاء 150 مسؤولا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في اكبر عملية إعفاءات تشهدها مؤسسات الدولة ، تم إعفاء حوالي 150 مسؤول من مهامه بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعد ان صدر قرار بهذا الخصوص من الوزير ” السكوري”.

العاصفة التي خلفها قرار ” السكوري” بوزارته، عجل بإعلان مباريات لتعيين مسؤولين جدد في يوم واحد فقط ، من اجل سد الخصاص الوظيفي في تسعة مديريات على الصعيد الوطني .

وقالت مصادر الجريدة، ان هذه العاصفة من الإعفاءات، دفعت فرق المعارضة بمجلس النواب ، إلى جر الوزير ” السكوري” للمساءلة، عن اسبابها الحقيقية وعن طريقة تدبيرها والمعايير المعتمدة في التعيينات الجديدة في هذا التوقيت الزمني.

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