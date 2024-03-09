وضعية نايف أكرد مع ويستهام تزداد تعقيدا

وضعية نايف أكرد مع ويستهام تزداد تعقيدا

2024-03-09 / 14:09
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خسر نايف أكرد مكانته الرسمية في تشكيلة نادي ويست هام يونايتد بعدما أبعده المدرب دافيد مويس خلال الجولتين الأخيرتين من منافسات “البريميرليغ.

كما اضاع نايف أكرد فرصة محتملة لإعادة تأكيد ذاته عندما استبعدته الإصابة من الخسارة التي مني بها ويست هام يوم الخميس الماضي أمام فرايبورغ الألماني (0 – 1) في ذهاب ثمن نهائي “أوروبا ليغ”.

وتحوم شكوك حول إمكانية أن يستعيد أكرد موقعه في تشكيلة ويست هام عندما يستقبل هذا الأخير ضيفه بيرنلي يوم غد الأحد برسم الجولة 28 من منافسات “البريميرليغ”.

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