ثانوية الرازي بسطات صاحبة أعلى معدل وطني للباكالوريا تُكرم عاملات النظافة “صور”

محمد منفلوطي_هبة بريس

في مبادرة إنسانية تروم تكريس ثقافة الاعتراف للدور المحوري الذي تقوم به المرأة في شتى القطاعات، ارتأت الثانوية التأهيلية الرازي بسطات صاحبة أعلى معدل وطني للباكالوريا للموسم الماضي، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن تُكرم نون النسوة العاملات في مختلف المجالات بدءا بعاملات النظافة هؤلاء النسوة اللواتي كرسن حياتهن للتنظيف والكنس في سبيل وضع المكاتب والحجرات والمرافق الصحية في حلة جديدة في وجه مرتفقيها، كما تم تكريم الأستاذات اللواتي بدورهن يؤدين رسالتهن النبيلة من أجل الرفع من جودة التحصيل العلمي بنوع من نكران الذات والإخلاص في العمل، تخرجن على أيديهن الكثير ممن باتوا اليوم يسيرون المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة منها، ومنهم من بات يدرس في الجامعات والمعاهد وتقلد المسؤوليات.

الخطوة الانسانية هاته التي شكلت نقطة تحول في علاقة الإدارة التربوية مع باقي فريق العمل، تعتبر ثمرة نتاج لحسن التدبير والتسيير الذي يأخذ في بعده الاستراتيجي تحفيز الأطر التربوية والإدارية وباقي الشركاء بغية الرفع من جودة التحصيل المعرفي لدى التلميذات والتلاميذ.

كما تم بالمناسبة ذاتها، تكريم فريق الإناث أقل من 18 سنة الفائز على المستوى الإقليمي حيث تم تتويجهم بالكؤووس و شواهد تقديرية، وهي مبادرة تفعيل أدوار الحياة المدرسية وتشجيع المبادرات، وتعزيز جسور التواصل والانفتاح على باقي الفعاليات والشركاء والمتدخلين.

تكريم النساء في زمن عيدهن العالمي، هي محطة تاريخية لابد أن نقف عندها وقفة تأمل لتسليط الضوء وإماطة اللثام عن واقع العديد من نون النسوة ممن ساهمن في صناعة الأجيال وبناء المجتمعات، كرسن حياتهن لخدمتي وخدمتك وخدمة الوطن، كل واحدة منهن من موقعها… في عيدهن يحق لنا جميعا أن نقف وقفة احترام وتقدير للدور الريادي والجوهري الذي تلعبه المرأة في بقاع العالم والمغربية على وجه الخصوص وعلى كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها، لنُحصي انجازاتهن الرائعة ومساهماتهن الفعالة في بناء أركان المجتمع والوقوف على المكاسب التي حققنها على امتداد عام كامل.

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