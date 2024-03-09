مدرب فروزينوني الإيطالي يكيل المديح للمهاجم وليد شديرة

اشاد دي فرانشيسكو مدرب فريق فروزينوني الإيطالي لكرة القدم بأداء الدولي المغربي وليد شديرة، الذي يبصم على مستويات جيدة في مباريات فريقه الأخيرة.

وقال مدرب فروزينوني خلال ندوة صحافية خاصة بمباراة ساسولو ضمن الدوري الإيطالي، أنه سعيد بأداء شديرة أمام يوفنتوس وليتشي.

وشدد أوزيبيو دي فرانشيسكو على أن فروزينوني بحاجة إلى أهداف شديرة، مردفا أن اللاعب المغربي يعمل بشكل جيد في التداريب.

قبل ان يضيف: “يمكن أن ألوم شديرة فقط هو تضييع الأهداف قبل المباراتين الأخيرتين”، مبرزا أنه على الرغم من هذا المعطى، فاللاعب المغربي يتميز بالالتزام داخل أرضية الميدان.

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