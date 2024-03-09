اكثر من 5 لاعبين مرشحين للغياب عن وديتي المنتخب المغربي

اكثر من 5 لاعبين مرشحين للغياب عن وديتي المنتخب المغربي

2024-03-09 / 12:01
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من المنتظر أن تعرف قائمة المنتخب المغربي التي ستخوض مبارتي أنغولا وموريتانيا الوديتين، غياب مجموعة من اللاعبين.

ومن المرجح أن يغيب عن لائحة الأسود كل من سفيان بوفال، ونصير مزراوي لاعب الباييرن، و عبد الكبير عبقار لاعب ديبورتيفو ألافيس، وزكرياء أبو خلال، لاعب تولوز الفرنسي، وسفيان ديوب لاعب نيس، بسبب معاناتهم من الإصابة.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأنغولي، يوم الجمعة 22 مارس الجاري بالملعب الكبير بأكادير، على أن يقابل منتخب موريتانيا بنفس الملعب، يوم الثلاثاء 26 مارس.

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