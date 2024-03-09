حضور وازن للمقاتلين المغاربة في أمسية الغلوري بأرنهيم الهولندية

2024-03-09 / 12:38
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سيشهد اليوم السبت 9 مارس حضور وازن للكيك بوكسينغ المغربي، حيث يشارك أربعة من أفضل المقاتلين في البلاد في سباق الجائزة الكبرى للوزن الثقيل GLORY في ملعب جيلريدوم لكرة القدم في أرنهيم، هولندا.

وينافس نبيل خشاب (27-4-1، 4 KOs) في الجائزة الكبرى، وهي بطولة من ثمانية لاعبين، لليلة واحدة، حيث سيحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 500 ألف دولار والذي سيغير حياته لا محالة.

ويصطدم الخشاب في الجولة الأولى، بصاحب الخبرة بنجامين أديغبوي (35-7، 20 كو).

كما يلتقي البطل المؤقت للوزن الخفيف الثقيل طارق خبابز (49-10-1، 28 KOs) مع البطل Donegi Abena (27-9، 7 KOs)، وهي المواجهة التي ستحدد من هو ملك GLORY بلا منازع في قسم الوزن الخفيف الثقيل.

ويضع تيجاني بزتاتي (25-4، 9 KOs) لقبه في الوزن الخفيف على المحك أمام الألماني إنريكو كيهل (53-15-2، 31 KOs) ، فيما يواجه ​​إلياس حموش (33-6، 7 KOs)) بإيفان جالاز (58-10-1، 15 كو) من تشيلي.

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