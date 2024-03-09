فيديو يحزن النشطاء.. وفاة أردني خلال سجوده والمصحف بين يديه

هبة بريس - وكالات

أثار فيديو وفاة الحاج الأردني فريد أحمد حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث وثّقت كاميرات مراقبة مثبته داخل مسجد في محافظة الزرقاء (شمال شرق عمّان) وفاته.

وأظهر الفيديو لحظة وفاة الحاج فريد أحمد “أبو فيصل”، وهو في وضعية السجود بالصف الأول في مسجد آل مكتوم، والمصحف الشريف بين يديه حيث كان يقرأ فيه ما تيسر من سور القرآن الكريم.

رفاق الحاج فريد في المسجد لم يلحظوا بالبداية ما حصل معه، وبعد دقائق قليلة انتبهوا وأجروا الإسعافات الأولية له، ونقل على الفور إلى المستشفى، وما لبث وأن فارق الحياة.

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